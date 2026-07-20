So lästert Kammer-Boss Ruck sogar über Minister

Stelzen-Gate weitet sich aus: Der machtbewusste Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck soll laut dem geheimen Protokoll einer Gesprächsaufnahme sogar über Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hergezogen haben. Auch Vertreter der Industrie bekommen ihr Fett ab – ebenso wie ein ganzes Bundesland. Krone+ kennt die Details.