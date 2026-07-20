So lästert Kammer-Boss Ruck sogar über Minister

Stelzen-Gate weitet sich aus: Der machtbewusste Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck soll laut dem geheimen Protokoll einer Gesprächsaufnahme sogar über Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer hergezogen haben. Auch Vertreter der Industrie bekommen ihr Fett ab – ebenso wie ein ganzes Bundesland. Krone+ kennt die Details.
Die Causa rund um den Postenschacher des Wiener Wirtschaftskammer-Chefs Walter Ruck zieht täglich weitere Kreise: Nach der Kehrtwende von ÖVP-Kanzler Christian Stocker, der Montagvormittag eine „restlose Aufklärung“ forderte, rückte auch Wirtschaftskammer-Österreich-Präsidentin Martha Schultz von Ruck ab.
Nun zeigen weitere gemeinsame Recherchen von „Krone“ und „profil“, wie Ruck laut dem geheimen Protokoll sogar über seinen ÖVP-Parteifreund und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer lästert:
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