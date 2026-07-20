Wunderkind war für Filzmaier noch besser als Rodri

Der beste spanische Spieler war für Peter Filzmaier, der einer der größten Fans der iberischen Fußballer in Österreich ist, nicht Rodri, sondern Pau Cubarsi: „Er war mit seinen 19 Jahren der Abwehrchef, spielte die ganze WM unglaublich.“
Zahlen aus dem Finale gegen Argentinien untermauern den Sonderstatus des Innenverteidigers vom FC Barcelona. Er hatte in den 120 Minuten die meisten Ballkontakte aller Spieler (134), er spielte die meisten Pässe (121) und brachte von diesen 96 Prozent an den Mitspieler!
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