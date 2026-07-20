ÖSV-Talent (18) hatte zweimal einen Herzstillstand

Langlauftalent Katharina Engelhardt sackte während eines Trainings plötzlich zusammen. Die 18-jährige ÖSV-Athletin lag vier Tage im Koma und überlebte, dank einer perfekten Rettungskette überlebte sie. Für ihre Sportkollegin hat sie einen dringenden Rat.
Mein Leben hat sich von einem auf den anderen Tag verändert“, sagt ÖSV-Talent Katharina Engelhardt. Die 18-jährige Langläuferin sackte vor wenigen Tagen während des Trainings mit ihren Kolleginnen zusammen – Herzstillstand!
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