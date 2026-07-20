So viel Smartphone bekommt man noch um 300 Euro

Inflation und Chipkrise: Der Smartphone-Markt ist im Wandel und die Geräte werden immer teurer. Es gibt aber immer noch bezahlbare Einsteigerhandys für weniger als 300 Euro. Aber taugen die auch etwas? Krone+ hat es anhand des Vivo Y31e ausprobiert.
Vor wenigen Jahren hätte man um 300 Euro noch ein Smartphone der Mittelklasse erstanden, mittlerweile findet man in diesem Preisbereich die Einsteigerklasse. Langsamere Prozessoren, dunklere Displays, einfachere Kameras: Natürlich muss man dabei auf einige Finessen verzichten. Aber sind Geräte wie das Vivo Y31e trotzdem alltagstauglich?
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