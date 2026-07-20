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Vivo Y31e im Test

So viel Smartphone bekommt man noch um 300 Euro

Digital
20.07.2026 18:03
Das Vivo Y31e 5G findet man in der 256-Gigabyte-Variante im Online-Handel zu Preisen ab 290 ...
Das Vivo Y31e 5G findet man in der 256-Gigabyte-Variante im Online-Handel zu Preisen ab 290 Euro. Überzeugt das Schnäppchen-Smartphone?(Bild: Dominik Erlinger)
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Inflation und Chipkrise: Der Smartphone-Markt ist im Wandel und die Geräte werden immer teurer. Es gibt aber immer noch bezahlbare Einsteigerhandys für weniger als 300 Euro. Aber taugen die auch etwas? Krone+ hat es anhand des Vivo Y31e ausprobiert.

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Vor wenigen Jahren hätte man um 300 Euro noch ein Smartphone der Mittelklasse erstanden, mittlerweile findet man in diesem Preisbereich die Einsteigerklasse. Langsamere Prozessoren, dunklere Displays, einfachere Kameras: Natürlich muss man dabei auf einige Finessen verzichten. Aber sind Geräte wie das Vivo Y31e trotzdem alltagstauglich?

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