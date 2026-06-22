Sauer macht lustig und den Darm glücklich

Ein Klassiker ist das Sauerteigbrot, das während der Corona-Krise einen regelrechten Hype erlebt hat – der bis heute geblieben ist. Für einen Sauerteig benötigt man lediglich ein Schraubglas mit Deckel und zwei Zutaten: Roggenmehl und Wasser.

So geht’s:

Tag 1: 50 g Roggenmehl und 50 g Wasser mischen. Locker verschließen

Tag 2–4: Täglich erneut 50 g Roggenmehl und 50 g Wasser hinzufügen und gut verrühren

Bereits nach dem zweiten Tag sieht man, wie der Teig aufgeht und Bläschen bildet. Die Mikroorganismen sind schon am Arbeiten. Nach den vier Tagen ist der Sauerteigansatz in der Regel bereit, um damit ein Brot zu backen.