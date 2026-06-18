Werde ich die „fleischlose“ Woche verlängern?

So lief meine fleischlose Woche ab

1. Tag: Zu Beginn war es leicht: In der Arbeit in der Kantine gibt es zum Glück immer auch ein vegetarisches Menü, also aß ich statt des Fleischgerichts schmackhafte Spargelravioli mit Salat; am Abend Vollkornbrot mit Topfenaufstrich.

2. Tag: Mittags habe ich nur Beilagen mit Salat gegessen, dafür als Nachspeise einen Kuchen genossen. Am Abend gab's Gemüsesuppe, als Snack für mehr Eiweiß eine Handvoll Erdnüsse.

3. Tag: Heute wollte ich es einmal genau wissen, ob auch vegane Nahrung für mich möglich ist. Zu Mittag kochte ich Chili mit Tofu (Natur und Bio) – und es hat erstaunlich gut geschmeckt. Für vegane Fertiggerichte, die man überall im Supermarkt reichlich findet, bin ich eher nicht zu begeistern – diese sind oft zu stark verarbeitet und haben mitunter viele Zusatzstoffe.