Werde ich die „fleischlose“ Woche verlängern?

Auf Fleischprodukte zu verzichten, ist zwar nicht so schlimm, wie ich dachte. Trotzdem muss ich sagen, dass ich häufiger hungrig war. Das Sättigungsgefühl lässt bei mir mit reiner Pflanzenkost zu wünschen übrig. Aber vielleicht müsste ich mich mehr mit vegetarischen Gerichten auseinandersetzen …
Jetzt habe ich es geschafft. Eine Woche ohne Fleisch. Die größten Herausforderungen waren einerseits die Gewohnheit: Oft fehlte mir nicht das Fleisch selbst, sondern die Routine dahinter. Wenn normalerweise das Fleisch der Mittelpunkt der Mahlzeit ist, braucht es eine neue Idee für den Teller. Andererseits die Sättigung: Wenn man einfach nur das Fleisch weglässt, ist man oft schneller wieder hungrig. Und Essen unterwegs ist gar nicht so leicht! In Restaurants ist die Auswahl manchmal eingeschränkter als gedacht.
So lief meine fleischlose Woche ab
1. Tag: Zu Beginn war es leicht: In der Arbeit in der Kantine gibt es zum Glück immer auch ein vegetarisches Menü, also aß ich statt des Fleischgerichts schmackhafte Spargelravioli mit Salat; am Abend Vollkornbrot mit Topfenaufstrich.
2. Tag: Mittags habe ich nur Beilagen mit Salat gegessen, dafür als Nachspeise einen Kuchen genossen. Am Abend gab's Gemüsesuppe, als Snack für mehr Eiweiß eine Handvoll Erdnüsse.
3. Tag: Heute wollte ich es einmal genau wissen, ob auch vegane Nahrung für mich möglich ist. Zu Mittag kochte ich Chili mit Tofu (Natur und Bio) – und es hat erstaunlich gut geschmeckt. Für vegane Fertiggerichte, die man überall im Supermarkt reichlich findet, bin ich eher nicht zu begeistern – diese sind oft zu stark verarbeitet und haben mitunter viele Zusatzstoffe.
4. Tag: Am Sonntag war es schon etwas mühsamer, weil ich meinen Mann und meinen Sohn leider nicht dazu bringen konnte, auf ein Fleischgericht zu verzichten. Also gab's Tafelspitz – und ich aß nur die Suppe, Erdäpfel und Gemüse. Ich verspürte aber schon starke Lust, zumindest ein kleines Stück Fleisch dazu zu essen …
5. Tag: Heute war's wieder für mich wieder leichter, die Challenge durchzuhalten. Zu Mittag aß ich eine dicke Bohnensuppe und viel Gebäck dazu, danach war ich auch ohne Fleisch richtig satt, abends machte ich nur eine Gemüsesuppe.
6. Tag: Ich merke jetzt schon, dass ich nach einem fleischlosen Abendessen in der Früh hungriger bin. Das Frühstück fiel deshalb reichlich aus, mit Vollkornbrot mit Hummus, Marmeladesemmeln und einem Haferflockenmüsli mit Bananen. Zu Mittag gab's Spaghetti mit Olivenöl und Salat, am Abend ein Grießkoch mit Hafermilch. Letzteres ist so gar nicht meins. Ich trinke nämlich sehr gerne Kuhmilch. An diese pflanzliche Milch kann ich mich sicher nicht gewöhnen.
Augustine R.: „Ich esse schon seit einigen Jahren kaum noch Fleisch und ich vermisse es auch nicht. Ich habe doch etwas bemerkt – dass es meiner Gesundheit guttut! Meine Blutwerte sind für mein Alter hervorragend. In der Früh gibt‘s bei mir statt gezuckertem Müsli Haferflocken mit Obst und Joghurt. Am späten Nachmittag esse ich dann entweder Salat mit verschiedenen Zutaten oder Gemüse.“
7. Tag: Mein vorläufig letzter Tag: Zum Frühstück gab es Dinkelflockenmüsli mit Apfel und Erdbeeren, zu Mittag in der Kantine finde ich nicht wirklich das Passende und nehme mir nur einen großen Salat mit Vollkornweckerl. Ich sehe neben mir jemanden Fleisch essen, der Gusto meldet sich wieder. Am Nachmittag bekomme ich bald Hunger. Ich hätte Lust auf eine Leberkäsesemmel, nehme mir stattdessen ein Schnittlauchbrot mit Joghurt. Am Abend koche ich Erdäpfelgulasch.
Mein Fazit: Hochwertiges Fleisch in Maßen
Abschließend muss ich sagen, ganz so konsequent wie unsere Leserin werde ich sicher nicht sein. Ich bin anscheinend ein „eingefleischter Flexitarier“. Diese Ernährungsform ist pflanzenbetont, erlaubt aber den bewussten und gelegentlichen Konsum von Fleisch und Fisch in Maßen. Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, Tierwohl, Gesundheit und besonders auf hoher Bio- oder regionaler Qualität. Das entspricht genau meinem Verständnis von gesundem Essen.
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