Sturm legt gleich mit „Millionenspiel“ los!

Heißt nach Adam Riese: 4,3 Millionen Euro gibt es allein an Startgeld! In der letzten Saison verdiente Sturm in der Europa League mit allem Pipapo rund zehn Millionen Euro. Gelingt den Schwarzen der Aufstieg gegen die Schotten, wartet in Runde drei Fenerbahce oder Gornik Zabre. Falls sie gegen Hearts aber den Kürzeren ziehen, geht es in der dritten Europa-League- Quali-Runde gegen St. Gallen oder Benfica Lissabon.