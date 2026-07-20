Lehár Festival: Gräfin Mariza als Influencerin

Csárdás, große Gefühle und jede Menge Turbulenzen: Mit „Gräfin Mariza“ bringt das Lehár Festival Bad Ischl einen der beliebtesten Operettenklassiker auf die Bühne. In der Inszenierung von Angela Schweiger wird die Geschichte in eine schillernde Gegenwart geholt – große Tanznummern und Hits bleiben.