Smoothies: Vorsicht vor der Fruchtzuckerfalle!

Fruchtzucker klingt gesund, ist aber oft irreführend! Smoothies & Co. haben meist mehr Zucker und weniger Sättigung als ganzes Obst. Sie sind deshalb gar nicht so harmlos, wie man glaubt. Worauf man achten sollte, erklärt Abnehmcoach Ursula Vybiral.
Fruchtzucker hat an sich ein gutes Image. Schließlich steckt er in Obst und Gemüse, und beides gilt völlig zu Recht als gesund. Genau darin liegt aber auch die Verwirrung. Viele hören „Fruchtzucker“ und denken automatisch: natürlich, leicht, unproblematisch. Doch so einfach ist es nicht. Denn Fruchtzucker ist nicht gleich Fruchtzucker.
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