Smoothies: Vorsicht vor der Fruchtzuckerfalle!

Fruchtzucker hat an sich ein gutes Image. Schließlich steckt er in Obst und Gemüse, und beides gilt völlig zu Recht als gesund. Genau darin liegt aber auch die Verwirrung. Viele hören „Fruchtzucker“ und denken automatisch: natürlich, leicht, unproblematisch. Doch so einfach ist es nicht. Denn Fruchtzucker ist nicht gleich Fruchtzucker.