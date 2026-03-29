Warum wir immer dieselben Erfahrungen machen

Warum geraten wir in Beziehungen, im Job oder in Freundschaften immer wieder in ähnliche Situationen? Und warum fühlt es sich an, als würde sich unser Leben in bestimmten Bereichen im Kreis drehen? Weshalb Wiederholungen kein Zufall sind und wie wir sie endlich durchbrechen.
Viele Menschen erleben, dass sich bestimmte Muster hartnäckig durch ihr Leben ziehen: Partner, die sich ähnlich verhalten, Konflikte im Job, die vertraut wirken, oder Freundschaften, die immer wieder nach demselben Schema enden. Für die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl ist das ein typisches psychologisches Phänomen. „Wir wählen nicht bewusst das Falsche – wir wählen das Vertraute“, sagt sie. Doch warum ist das so?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.