Warum wir immer dieselben Erfahrungen machen

Viele Menschen erleben, dass sich bestimmte Muster hartnäckig durch ihr Leben ziehen: Partner, die sich ähnlich verhalten, Konflikte im Job, die vertraut wirken, oder Freundschaften, die immer wieder nach demselben Schema enden. Für die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl ist das ein typisches psychologisches Phänomen. „Wir wählen nicht bewusst das Falsche – wir wählen das Vertraute“, sagt sie. Doch warum ist das so?