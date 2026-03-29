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In Mustern gefangen?

Warum wir immer dieselben Erfahrungen machen

Mentale Stärke & Emotionale Balance
29.03.2026 11:00
Manchmal drehen wir uns in Beziehungen im Kreis – nicht, weil wir es wollen, sondern weil alte ...
Manchmal drehen wir uns in Beziehungen im Kreis – nicht, weil wir es wollen, sondern weil alte Muster uns leise zurückziehen.(Bild: Prostock-studio - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Warum geraten wir in Beziehungen, im Job oder in Freundschaften immer wieder in ähnliche Situationen? Und warum fühlt es sich an, als würde sich unser Leben in bestimmten Bereichen im Kreis drehen? Weshalb Wiederholungen kein Zufall sind und wie wir sie endlich durchbrechen.

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Viele Menschen erleben, dass sich bestimmte Muster hartnäckig durch ihr Leben ziehen: Partner, die sich ähnlich verhalten, Konflikte im Job, die vertraut wirken, oder Freundschaften, die immer wieder nach demselben Schema enden. Für die klinische Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl ist das ein typisches psychologisches Phänomen. „Wir wählen nicht bewusst das Falsche – wir wählen das Vertraute“, sagt sie. Doch warum ist das so?

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