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Warum Konflikte der Kitt jeder Familie sind

Mentale Stärke & Emotionale Balance
22.03.2026 13:00
Immer wieder Spannungen daheim? Manchmal reichen schon kleine Missverständnisse, um den ...
Immer wieder Spannungen daheim? Manchmal reichen schon kleine Missverständnisse, um den Familienfrieden ins Wanken zu bringen.(Bild: Seventyfour - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Streit gehört zum Familienleben – so selbstverständlich wie gemeinsame Mahlzeiten oder Feiertage. Dennoch werden Konflikte oft als etwas rein Negatives betrachtet. Dabei können sie, richtig ausgetragen, eine stärkende Rolle für Beziehungen spielen. Doch wie geht „fair streiten“?

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Kaum hat jemand „Wer hat…?“ gesagt, beginnt das familiäre Chaos: Der Hund verschwindet unauffällig unter den Tisch, die Kinder zeigen gleichzeitig aufeinander, und jemand ruft aus dem Nebenzimmer: „Ich war’s sicher nicht!“ Streit in der Familie fühlt sich manchmal an wie eine spontane Improvisationsshow – laut und chaotisch. Doch nicht jeder Konflikt ist so herzlich und lustig. Manche Spannungen sitzen tiefer und brauchen mehr als nur einen schnellen Spruch, um sich zu lösen.

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