Warum Konflikte der Kitt jeder Familie sind

Kaum hat jemand „Wer hat…?“ gesagt, beginnt das familiäre Chaos: Der Hund verschwindet unauffällig unter den Tisch, die Kinder zeigen gleichzeitig aufeinander, und jemand ruft aus dem Nebenzimmer: „Ich war’s sicher nicht!“ Streit in der Familie fühlt sich manchmal an wie eine spontane Improvisationsshow – laut und chaotisch. Doch nicht jeder Konflikt ist so herzlich und lustig. Manche Spannungen sitzen tiefer und brauchen mehr als nur einen schnellen Spruch, um sich zu lösen.