CSD: Beifahrer verhaftet, Angst vor neuem Anschlag

In Berlin läuft nach dem Attentat mit einer Toten und 29 Verletzten die Suche nach dem mutmaßlichen Terroristen Abdul Ballout auf Hochtouren. Inzwischen kam es zu einer Festnahme, dabei soll es sich um den Beifahrer handeln, der sich im Fahrzeug befand, als Ballout in die Menge der Feiernden im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) raste.