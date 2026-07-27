Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte

Das Ebbser Traditionsgasthaus Schanz in Tirol gehört nach einer 240-jährigen Geschichte nun einer türkischen GmbH. Die bisherige Wirtin und die neuen Besitzer erklärten gegenüber der „Krone“, wie es dazu kam und was in der Zukunft geplant ist.
„Seit 1786 war der Gasthof im Besitz unserer Familie“, blickt Maria Theresia Egger-Rieder auf eine stolze Geschichte zurück. Ihre drei Kinder wählten aber andere Lebenswege, und die herausfordernden Zeiten für die Gastronomie taten wohl ihr Übriges. Die Folge: Zuletzt führte die Wirtin die Schanz nur mehr als Bed & Breakfast und der Caterer Mustafa Bulut (Super Organic GmbH) mietete sich in der großen Küche ein.
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