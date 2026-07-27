Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte

„Seit 1786 war der Gasthof im Besitz unserer Familie“, blickt Maria Theresia Egger-Rieder auf eine stolze Geschichte zurück. Ihre drei Kinder wählten aber andere Lebenswege, und die herausfordernden Zeiten für die Gastronomie taten wohl ihr Übriges. Die Folge: Zuletzt führte die Wirtin die Schanz nur mehr als Bed & Breakfast und der Caterer Mustafa Bulut (Super Organic GmbH) mietete sich in der großen Küche ein.