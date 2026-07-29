Wien: Frau mit Messer das Gesicht zerschnitten

Dramatische Szenen haben sich am späten Dienstagabend am Europaplatz in Wien-Fünfhaus abgespielt. Unter Drogeneinfluss gerieten ein Mann und eine Frau in einen heftigen Streit, der äußerst blutig endete. Als ein Messer ins Spiel kam, zerschnitt der 30-Jährige seiner 33-jährigen Kontrahentin das Gesicht und stach auf sie ein.
Die beiden waren gegen 22.35 Uhr lautstark aneinandergeraten. Dabei zog die 33-jährige Frau plötzlich ein Messer und versuchte damit, auf ihren Kontrahenten einzustechen. Letzterem gelang es aber, der Frau das Messer zu entreißen und ging selbst zum Angriff über. Mehrmals stach er ins Gesicht der Frau und fügte ihr auch Schnitte zu. Verletzungen trug das Opfer auch an der rechten Hand davon.
Tritt in den Bauch, als Opfer fliehen wollte
Als die verletzte 33-Jährige fliehen wollte, ließ der mutmaßliche Täter nicht von ihr ab – im Gegenteil. Vielmehr versuchte er, sie an der Flucht zu hindern, und trat der Frau in den Bauch.
Zeugen der Schreckenstat alarmierten die Polizei, der mutmaßliche Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden.
Beide angezeigt
Die 33-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Sie erhielt Anzeigen wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung sowie nach den Bestimmungen des Waffengesetzes. Der 30-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Er befindet sich noch in Gewahrsam.
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