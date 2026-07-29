Wien: Frau mit Messer das Gesicht zerschnitten

Die beiden waren gegen 22.35 Uhr lautstark aneinandergeraten. Dabei zog die 33-jährige Frau plötzlich ein Messer und versuchte damit, auf ihren Kontrahenten einzustechen. Letzterem gelang es aber, der Frau das Messer zu entreißen und ging selbst zum Angriff über. Mehrmals stach er ins Gesicht der Frau und fügte ihr auch Schnitte zu. Verletzungen trug das Opfer auch an der rechten Hand davon.