So entsteht der „feuerspeiende Drache“

Winde wechseln die Richtung

Es lässt sich meist nicht löschen oder unter Kontrolle bringen, unter anderem, weil die Winde ständig die Richtung wechseln. Die Winde haben zudem Geschwindigkeiten von 50 bis 60 Metern pro Sekunde, was die Brandbekämpfung aus der Luft unmöglich macht. Auch die Wärmeleistungen eines solchen Feuers sind deutlich höher als bei einem „gewöhnlichen“. Laut dem französischen Feuerwehrsprecher Eric Brocardi gibt es zwei Auswege: Regen – der aber mindestens drei Tage lang dauern und stark sein müsste – und das Lenken des Feuers an einen Ort, an dem es von selbst erlischt, zum Beispiel am Meer.