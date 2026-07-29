Das halten die Kapitäne vom Aus der Punkteteilung

„Krone“: Was ist dein bzw. das Ziel der Mannschaft für die kommende Saison?

Andreas Leitner (SV Ried): Unser Ziel ist an erster Stelle wieder der Klassenerhalt. Wir wollen Ried in der Bundesliga etablieren. Mein persönliches Ziel ist wie immer: eine bessere Saison als die letzte zu spielen.

Nicolas Wimmer (WAC): Ich möchte – da ich erstmals in meiner Karriere Kapitän bin – voll in die Führungsrolle reinwachsen. Als Team wollen wir in die Top 6 und nicht mehr so eine schlechte Saison wie im Vorjahr.