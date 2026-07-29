Das halten die Kapitäne vom Aus der Punkteteilung

Die Kapitäne der letzten Qualigruppe im ersten Teil der „Krone“-Umfrage zum Bundesliga-Start. Tirols Boras blickt auf Real zurück, Maak hat mit Lustenau den Klassenerhalt vor Augen. Ried holte mit Schwab viel Qualität, beim WAC sind die Cuphelden nicht mehr dabei und GAK-Stürmer Maderner sieht nur das Tor.
„Krone“: Was ist dein bzw. das Ziel der Mannschaft für die kommende Saison?
Andreas Leitner (SV Ried): Unser Ziel ist an erster Stelle wieder der Klassenerhalt. Wir wollen Ried in der Bundesliga etablieren. Mein persönliches Ziel ist wie immer: eine bessere Saison als die letzte zu spielen.
Nicolas Wimmer (WAC): Ich möchte – da ich erstmals in meiner Karriere Kapitän bin – voll in die Führungsrolle reinwachsen. Als Team wollen wir in die Top 6 und nicht mehr so eine schlechte Saison wie im Vorjahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.