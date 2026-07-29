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Das halten die Kapitäne vom Aus der Punkteteilung

Fußball National
29.07.2026 09:00
Der GAK (Daniel Maderner) muss zum Liga-Auftakt am Freitag zum LASK.
Der GAK (Daniel Maderner) muss zum Liga-Auftakt am Freitag zum LASK.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

Die Kapitäne der letzten Qualigruppe im ersten Teil der „Krone“-Umfrage zum Bundesliga-Start. Tirols Boras blickt auf Real zurück, Maak hat mit Lustenau den Klassenerhalt vor Augen. Ried holte mit Schwab viel Qualität, beim WAC sind die Cuphelden nicht mehr dabei und GAK-Stürmer Maderner sieht nur das Tor.

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„Krone“: Was ist dein bzw. das Ziel der Mannschaft für die kommende Saison?
Andreas Leitner (SV Ried): Unser Ziel ist an erster Stelle wieder der Klassenerhalt. Wir wollen Ried in der Bundesliga etablieren. Mein persönliches Ziel ist wie immer: eine bessere Saison als die letzte zu spielen.
Nicolas Wimmer (WAC): Ich möchte – da ich erstmals in meiner Karriere Kapitän bin – voll in die Führungsrolle reinwachsen. Als Team wollen wir in die Top 6 und nicht mehr so eine schlechte Saison wie im Vorjahr.

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