Hyundai Ioniq 6 N: Fahren & Täuschen, aber richtig

Die Möglichkeiten zum Abschalten der lästigen Assistenten ist auch nicht ganz zu Ende gedacht: Wenn man lang auf den Lautstärkeknopf am Lenkrad drückt, wird nicht mehr gepiepst, wenn man das, was das Auto für das aktuelle Tempolimit hält, überschreitet Aber: Es piepst weiterhin jedes Mal, wenn sich das Limit ändert, unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit! Um das zu verhindern, muss man ins Menü abtauchen und dort die Anzeige des Tempolimits abschalten. Dann piepst nichts mehr, es wird aber auch das Limit nicht mehr angezeigt. In dem Menü kann man dann auch schnell den Aufmerksamkeitswarner abschalten.