Jugendliche funken von Wagrain aus ins Weltall

120 jugendliche Funkamateure aus der ganzen Welt gehen im Pongau derzeit gemeinsam ihrem Hobby nach. Dabei werden sie heute sogar Kontakt zu Sophie Adenot, einer französischen Astronautin auf der Internationalen Raumstation ISS, aufnehmen.
Einmal mit einer echten Astronautin reden? Diesen Wunsch hegen wohl viele technikaffine Jugendliche. Für die 120 Teilnehmer des Funker-Camps YOTA 2026 (Youngsters on the air) in Wagrain soll sich genau das heute erfüllen. Dank Sondergenehmigung werden die jungen Funkamateure von Wagrain aus mit der ISS, der Internationalen Raumstation, Kontakt aufnehmen – und mit der Französin Sophie Adenot sprechen.
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