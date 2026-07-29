Der Geist, der über allem schwebt

Wenn eine Töpferscheibe im Scheinwerferlicht erstrahlt, dann steht ein Filmklassiker aus dem Jahr 1990 auf dem Programm. Mit „Ghost – Nachricht von Sam“ wurde heuer die Musicalversion von Intendant Werner Auer (Regie) auf die Felsenbühne Staatz gezaubert. Auch hier darf die weltberühmte Szene (mit Patrick Swayze und Demi Moore im Original) natürlich nicht fehlen.