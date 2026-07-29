Der Geist, der über allem schwebt

Ein imposanter Filmklassiker feiert heuer auf der Felsenbühne Staatz Premiere: „Ghost – Nachricht von Sam“ in der Musicalfassung von Bruce Joel Rubin unter Regie von Intendant Werner Auer. Vorstellungen bis 14. August.
Wenn eine Töpferscheibe im Scheinwerferlicht erstrahlt, dann steht ein Filmklassiker aus dem Jahr 1990 auf dem Programm. Mit „Ghost – Nachricht von Sam“ wurde heuer die Musicalversion von Intendant Werner Auer (Regie) auf die Felsenbühne Staatz gezaubert. Auch hier darf die weltberühmte Szene (mit Patrick Swayze und Demi Moore im Original) natürlich nicht fehlen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.