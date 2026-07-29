Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Austrias Sanel Saljic:

„Wenn der Druck steigt, muss ich gewappnet sein“

Bundesliga
29.07.2026 06:30
Austrias Sanel Saljic (re.) trägt diese Saison die Nummer 10.
Austrias Sanel Saljic (re.) trägt diese Saison die Nummer 10.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Austrias Sanel Saljic läuft diese Spielzeit mit der Nummer zehn auf. Im mentalen Bereich will der Youngster noch zulegen. Für das erste halbe Jahr hat sich der 20-Jährige ein Ziel gesetzt, am Donnerstag wartet in Favoriten im Rückspiel der Conference-League-Quali Liepaja. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Den Syndesmosebandanriss sowie die Oberschenkelverletzung hat er hinter sich. Letzte Saison fasste Sanel Saljic bei der Austria in der Bundesliga dennoch Fuß, stand in 25 Pflichtspielen auf dem Platz. Zudem läuft der 20-Jährige seit dieser Spielzeit mit der Nummer zehn auf.

„Ausgangslage ist sehr gut“
„Die habe ich bereits in der Jugend die meiste Zeit getragen, eine Last ist diese Zahl für mich sicher nicht. Ich muss fit bleiben, das ist für meinen nächsten Schritt der allerwichtigste Faktor“, weiß Saljic. Der beim 5:0-Sieg im Cup gegen Ostligist Sportclub erstmals in der noch jungen Saison traf, am Donnerstag daheim im Rückspiel nach dem 2:0 bei Liepaja in der zweiten Runde der Conference-League-Quali die Letten fordert. „Die Ausgangslage ist sehr gut, wir müssen diese Hürde nehmen und in die nächste Runde einziehen“, meint das violette Eigengewächs.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
29.07.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
164.248 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
153.142 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Tirol
Türkische Käufer reagieren auf Moschee-Gerüchte
133.104 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Gasthaus Schanz am Ortsrand von Ebbs blickt auf eine rund 240-jährige Geschichte zurück.
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
754 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
754 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Gericht
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
724 mal kommentiert
Der 21- und der 19-Jährige sollen sich abwechselnd an einer 16-Jährigen vergangen haben.
Mehr Bundesliga
Liebling der Zuseher
TV-Experte Herzog glänzt auch ohne Superstar Messi
Sport Tv Logo
Austrias Sanel Saljic:
„Wenn der Druck steigt, muss ich gewappnet sein“
Sport Tv Logo
Neuzugang Weiper
Darum brennt der neue Stürmer für Sturm!
Sport Tv Logo
So läuft‘s bei Grazern
Zwei Sturm-Aufreger und ein Fahrrad-Verbot
Nach Cup-Verletzung
GAK hat Gewissheit: Trummer fällt wochenlang aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf