„Wenn der Druck steigt, muss ich gewappnet sein“

Den Syndesmosebandanriss sowie die Oberschenkelverletzung hat er hinter sich. Letzte Saison fasste Sanel Saljic bei der Austria in der Bundesliga dennoch Fuß, stand in 25 Pflichtspielen auf dem Platz. Zudem läuft der 20-Jährige seit dieser Spielzeit mit der Nummer zehn auf.

„Ausgangslage ist sehr gut“

„Die habe ich bereits in der Jugend die meiste Zeit getragen, eine Last ist diese Zahl für mich sicher nicht. Ich muss fit bleiben, das ist für meinen nächsten Schritt der allerwichtigste Faktor“, weiß Saljic. Der beim 5:0-Sieg im Cup gegen Ostligist Sportclub erstmals in der noch jungen Saison traf, am Donnerstag daheim im Rückspiel nach dem 2:0 bei Liepaja in der zweiten Runde der Conference-League-Quali die Letten fordert. „Die Ausgangslage ist sehr gut, wir müssen diese Hürde nehmen und in die nächste Runde einziehen“, meint das violette Eigengewächs.