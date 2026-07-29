Potapova nach Sieg: „Dafür habe ich keine Worte!“

Ein besonderer Sieg! Österreichs Anastasia Potapova bezwang zum Auftakt in Washington Tennis-Legende Venus Williams. „Dafür habe ich keine Worte“, sagte sie nach der Partie hinsichtlich ihrer prominenten Gegnerin.
„Als ich aufgewachsen bin, habe ich sie all diese Turniere gewinnen sehen. Und jetzt spiele ich gegen sie. Ich bin superglücklich, dass ich die Chance bekommen habe. Sie ist unglaublich“, jubelte Potapova.
Für Österreichs Nummer eins war es der erste Sieg nach drei Niederlagen en suite, seit ihrem Drittrundenerfolg bei den French Open gegen US-Ass Coco Gauff hatte Potapova nur eine Partie gewonnen. Zuletzt war sie in Wimbledon vor vier Wochen in der ersten Runde ausgeschieden.
Gegen Williams brachte sie nach einer regenbedingten Verzögerung zwar nicht einmal jeden zweiten Aufschlag ins Feld. Wenn ihr das gelang, machte sie in der Regel aber den Punkt. Potapova sah sich keinem einzigen Breakball gegenüber, für Williams ist es die neunte Niederlage im heuer neunten Match.
Hohe Ziele
Für Potapova geht es nun gegen die dieswöchige Doppelpartnerin von Williams, gegen die als Nummer 4 gesetzte Russin Diana Schnaider hat sie eine 1:1-Bilanz. Nach ihrer mehrwöchigen Pause hat Potapova wieder einiges vor: „Ich setze mir hohe Ziele und ich versuche, hart für das Erreichen zu arbeiten.“
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