In den nächsten 10 Jahren fehlen uns 18.000 Ärzte

Das große Problem: Die Ärzteschaft altert schneller als wir ausbilden. In zehn Jahren sind rund 18.000 Mediziner im oder über dem Pensionsalter. „Wir bilden jährlich um mehrere tausend Ärzte zu wenig aus“, warnt Kammeramtsdirektor Lukas Stärker. Im Jahr kommen etwa 1300 neue Ärzte dazu, der Anteil an jungen Medizinern unter 35 Jahren lag 2025 aber nur bei 21,2 Prozent. 46,1 Prozent waren zwischen 35 und 55 Jahren, über 55 Jahren waren 32,7 Prozent.