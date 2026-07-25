Wenn der Sommer auf die Blutfette schlägt

Grillabende, Eis, kühle Limonaden – der Sommer schmeckt herrlich, kann für unsere Blutfette aber zur Herausforderung werden. Denn anders als Cholesterin reagieren Triglyzeride oft schon nach wenigen Tagen auf zu viel Zucker, Alkohol oder üppiges Essen. Viele bemerken davon nichts – dabei können dauerhaft erhöhte Werte das Herz-Kreislauf-Risiko erhöhen und in Extremfällen sogar eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung auslösen. Darum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Blick auf die eigenen Blutfette, Diabetes-Medikamente und Behandlungsmethoden zu werfen. Zu Gast bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ ist Johanna Brix, Leiterin des Diabeteszentrum Wienerberg und Oberärztin in der Klinik Landstraße.