Jetzt ist ein neuer Hitzetage-Rekord möglich

Es wird wieder heiß! Temperaturen von bis zu 38 Grad soll der Freitag bringen, Anfang nächster Woche könnte es – zumindest einem Modell zufolge – sogar noch heißer werden. Bis dahin steigen die Temperaturen sukzessive an. Heute werden bis zu 34 Grad erwartet, morgen, Donnerstag, soll das Thermometer bis zu 36 Grad erreichen. „Eine milde Kaltfront kühlt am Samstag das Wetter wieder etwas ab. Da hat es in Oberösterreich maximal 34 Grad, es bleibt also sommerlich heiß“, weiß Peter Wölflingseder vom Wetterdienst Ubimet. Niederschlag sei, wenn überhaupt, nur sehr punktuell am Samstagabend in Form von regionalen Gewittern zu erwarten.