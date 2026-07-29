Liefering setzt sich heuer hohe Standards

Vor den Saisonstarts der vergangenen Jahre hieß es bei Zweitligist Liefering, es gehe um Entwicklung. Das ist bei den Salzburgern heuer wieder Thema. Doch Trainer Danny Galm sagt auch: „Es wäre ein bisschen zu passiv, wenn wir etwas formulieren, das nicht mit der Spitzengruppe zu tun hat. Es macht am meisten Spaß da oben.“