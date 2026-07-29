Liefering setzt sich heuer hohe Standards

Liefering will in der am Freitag startenden 2. Liga um die Spitzenplätze mitspielen. Der Saisonauftakt soll nicht wie im Vorjahr verschlafen werden. Einige österreichische U17-Vizeweltmeister könnten in der anstehenden Spielzeit die nächsten Schritte gehen.
Vor den Saisonstarts der vergangenen Jahre hieß es bei Zweitligist Liefering, es gehe um Entwicklung. Das ist bei den Salzburgern heuer wieder Thema. Doch Trainer Danny Galm sagt auch: „Es wäre ein bisschen zu passiv, wenn wir etwas formulieren, das nicht mit der Spitzengruppe zu tun hat. Es macht am meisten Spaß da oben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.