Auto von schwerbehinderter Wienerin abgeschleppt

Ein Parkausweis für Behinderte bringt Beeinträchtigten jene Freiheit, die sie für die Mobilität benötigen: Außer in Einfahrten kann man sein Fahrzeug damit praktisch überall in der Stadt kostenlos abstellen. Zudem gibt es oft extra ausgewiesene Zonen. So auch in der Arbeiterstrandbadstraße nahe dem Strandbad Alte Donau. Dort kam es am Samstagabend zu einer hitzigen Diskussion.