Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“

„Wenn du zur Polizei gehst, zeigen wir die Videos her“

Laut der 16-Jährigen hätten die zwei jungen Männer sich nicht nur abwechselnd an ihr vergangen, sie hätten das auch noch mit ihrem Handy gefilmt. Die Staatsanwältin wird deutlich: „Sie sagten, sie werden die Videos herumzeigen, wenn sie zur Polizei geht und Anzeige erstattet.“ Im Oktober 2025 traute sie sich dann aber doch.