Kriminalrätsel: Sorge um drei steirische Vermisste

Alle Suchaktionen nach ihnen blieben bis dato erfolglos: Die steirische Polizei rätselt über das Verschwinden von zwei Frauen und einem Mann. Eine Spurensuche.
Man mag sich gar nicht vorstellen, was ihre Kinder, Partner, Freunde mitmachen: Ihr Hoffen, ihr Bangen, dieses ständige Auf und Ab, das an die Substanz geht. Die Steirer Johannes H., Michaela B. und eine 86-jährige Frau aus St. Lorenzen ob Murau sind verschwunden, und niemand weiß, ob sie jemals wieder nach Hause zurückkehren werden.
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