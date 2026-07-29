Kriminalrätsel: Sorge um drei steirische Vermisste

Man mag sich gar nicht vorstellen, was ihre Kinder, Partner, Freunde mitmachen: Ihr Hoffen, ihr Bangen, dieses ständige Auf und Ab, das an die Substanz geht. Die Steirer Johannes H., Michaela B. und eine 86-jährige Frau aus St. Lorenzen ob Murau sind verschwunden, und niemand weiß, ob sie jemals wieder nach Hause zurückkehren werden.