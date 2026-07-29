Totgesagtes Baby atmet in Leichensack – gerettet!

Zustand nach wie vor ernst

Seine Eltern hatten sich bereits von ihrem Sohn verabschiedet, das Kind war in eine Leichenhalle gebracht worden. Dort bemerkte Bestatterin Regina Célia Paschoal „Bewegungen“ und vernahm „Atmgeräusch im Sack“. Sie alarmierte die Familie. Noah wurde zurück auf die Intensivstation gebracht und anschließend in die Uniklinik Centrinho der USP in Bauru verlegt. Dort kämpfen Ärzte weiter um sein Leben. Sein Zustand gilt laut „G1“ und „Globo“ als ernst, Noah mache aber Fortschritte.