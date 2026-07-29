Noah lebte noch
Totgesagtes Baby atmet in Leichensack – gerettet!
Nur einen Monat nach seiner Geburt erlitt der kleine Noah Gabriel da Cruz in einem brasilianischen Krankenhaus einen Kreislaufstillstand. Obwohl Ärzte um sein Leben kämpften, wurde der Bub schließlich für tot erklärt. Doch in der Leichenhalle geschah das Unglaubliche. Das Kind bewegte sich, eine aufmerksame Bestatterin schlug Alarm!
Noah war am 15. Juni als Frühchen mit einer Gaumenspalte zur Welt gekommen und musste intensivmedizinisch betreut werden. Nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand im Juli wurde der Bub für tot erklärt.
Zustand nach wie vor ernst
Seine Eltern hatten sich bereits von ihrem Sohn verabschiedet, das Kind war in eine Leichenhalle gebracht worden. Dort bemerkte Bestatterin Regina Célia Paschoal „Bewegungen“ und vernahm „Atmgeräusch im Sack“. Sie alarmierte die Familie. Noah wurde zurück auf die Intensivstation gebracht und anschließend in die Uniklinik Centrinho der USP in Bauru verlegt. Dort kämpfen Ärzte weiter um sein Leben. Sein Zustand gilt laut „G1“ und „Globo“ als ernst, Noah mache aber Fortschritte.
Die Eltern des Kindes in einem Interview:
„Unerklärlicher Vorfall“
Das Krankenhaus Santa Casa de Rio Claro sprach in einer Mitteilung von einem der unerklärlichsten Vorfälle seiner hundertjährigen Geschichte. „Für viele, darunter Fachleute und Angehörige, gilt das Geschehene als ein wahres Wunder.“ Gleichzeitig betonte die Klinik, dass alle medizinischen Protokolle eingehalten worden seien. Hinweise auf Fehler gebe es bisher nicht.
Diagnose Lazarus-Syndrom?
Mediziner vermuten als mögliche Erklärung das seltene Lazarus-Syndrom. Dabei setzt der Kreislauf nach beendeten Wiederbelebungsmaßnahmen plötzlich wieder ein. Fälle bei Babys gelten aber als extrem selten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.