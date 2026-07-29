Buddha Stocker im Nirvana

Stocker hat nun weder die von der Expertenkommission präferierte Lösung „8 plus 2“, noch die von ihm angekündigte Volksabstimmung durchgesetzt. Beides hätte er aber mit den Freiheitlichen im Interesse der Republik locker umsetzen können, auch wenn SPÖ und NEOs getobt hätten. Für einen Bruch der Koalition wären sie aber gewiss zu schwach, hätte dies doch einen Erdrutschsieg der FPÖ bedeutet.