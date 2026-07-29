Selbsthilfebücher für ein besseres Leben gewinnen

Ob mehr Gelassenheit im Alltag, neue Denkanstöße oder der Mut, sich selbst besser kennenzulernen – manchmal genügt ein gutes Buch, um den Blick auf das Leben zu verändern. Gemeinsam mit der „Krone“ haben Sie jetzt die Chance auf inspirierende Lektüre: Wir verlosen sieben außergewöhnliche Bücher, die zum Nachdenken, Träumen und Wachsen einladen. Vielleicht wartet genau jenes Werk auf Sie, das den entscheidenden Impuls für Ihren nächsten Lebensabschnitt gibt.
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Millionen Menschen haben mit Marie Kondo ihr Zuhause neu entdeckt – jetzt richtet die Bestsellerautorin den Blick nach innen. In „Kirschblüten im Herzen“ zeigt sie, wie wir nicht nur unser Zuhause, sondern auch unsere Gedanken und Gefühle ordnen können. Mit viel Wärme, persönlichen Erfahrungen und fernöstlicher Gelassenheit lädt sie dazu ein, Ballast loszulassen und Platz für das zu schaffen, was wirklich glücklich macht.
Ein inspirierendes Buch über Achtsamkeit, innere Ruhe und die Kunst, das Leben bewusst zu genießen.
Die spannendste Reise beginnt oft nicht in der Ferne, sondern bei uns selbst. Anne-Claire Kowald nimmt ihre Leser mit auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch die eigene Gefühls- und Gedankenwelt. Mit leicht verständlichen Impulsen und praktischen Übungen hilft sie dabei, eigene Stärken zu erkennen, alte Muster zu hinterfragen und den persönlichen Weg mit mehr Klarheit zu gehen.
Ein motivierender Begleiter für alle, die sich selbst besser kennenlernen möchten.
Mit Witz, Charme und der ihr eigenen Ehrlichkeit erzählt Ildikó von Kürthy vom Älterwerden – und davon, warum jede Lebensphase ihre ganz besonderen Chancen bereithält. Zwischen Selbstironie und tiefgründigen Gedanken macht sie Mut, Erwartungen loszulassen und das Leben mit Gelassenheit und Freude anzunehmen.
Ein ebenso humorvolles wie berührendes Buch, das zeigt: Das Beste liegt oft noch vor uns.
Wie gelingt es, auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren? Mentalist und Bestsellerautor Timon Krause verrät 99 einfache, aber wirkungsvolle Techniken, mit denen sich Gedanken ordnen, Entscheidungen leichter treffen und mentale Stärke aufbauen lassen.
Praktisch, verständlich und sofort umsetzbar – ein Buch voller wertvoller Werkzeuge für mehr Gelassenheit im Alltag.
Tiere begleiten den Menschen seit Jahrtausenden – und können uns viel über unsere eigene Gefühlswelt verraten. Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer zeigt auf eindrucksvolle Weise, welche emotionalen Spiegel uns Tiere vorhalten und warum wir von ihnen Empathie, Vertrauen und Nähe lernen können.
Ein faszinierendes Buch über die Verbindung zwischen Mensch und Tier und die Kraft unserer Emotionen.
Wie viel braucht der Mensch wirklich zum Leben? Bernd Pfleger wagt ein außergewöhnliches Experiment und verbringt einen Monat allein in der Wildnis – ausgestattet mit nichts weiter als einem Messer. Offen und spannend schildert er die Herausforderungen, Rückschläge und besonderen Momente seines Selbstversuchs.
Ein packender Erfahrungsbericht über Freiheit, Naturverbundenheit und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Lesen und Schreiben sind weit mehr als Fähigkeiten für Schule und Beruf – sie verbinden Menschen. Lehrer und Bestsellerautor Bob Blume zeigt eindrucksvoll, wie Sprache Verständnis schafft, Vorurteile abbaut und den Zusammenhalt stärkt. Mit klugen Gedanken und zahlreichen Beispielen wirbt er für mehr Dialog, Bildung und gegenseitigen Respekt.
Ein inspirierendes Plädoyer dafür, wie Worte unsere Gesellschaft positiv verändern können.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun je ein Exemplar der genannten Bücher. Wählen Sie im unten stehenden Formular einfach das gewünschte Buch aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 12, August, 09:00 Uhr.