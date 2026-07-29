Selbsthilfebücher für ein besseres Leben gewinnen

„Kirschblüten im Herzen“ von Marie Kondo +

Millionen Menschen haben mit Marie Kondo ihr Zuhause neu entdeckt – jetzt richtet die Bestsellerautorin den Blick nach innen. In „Kirschblüten im Herzen“ zeigt sie, wie wir nicht nur unser Zuhause, sondern auch unsere Gedanken und Gefühle ordnen können. Mit viel Wärme, persönlichen Erfahrungen und fernöstlicher Gelassenheit lädt sie dazu ein, Ballast loszulassen und Platz für das zu schaffen, was wirklich glücklich macht.

Ein inspirierendes Buch über Achtsamkeit, innere Ruhe und die Kunst, das Leben bewusst zu genießen.