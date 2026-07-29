„Gleich selbst ein Rennen zu fahren, ist verrückt“

Seit 2026 ist das deutsche Motorsport-Ass Sophia Flörsch Teil von Opel Motorsport. Als Entwicklungspilotin arbeitet sie an den neuen Gen4-Cars, mit denen Opel im kommenden Jahr erstmals in der Formel E an den Start geht. Nun wagt die Münchnerin erstmals den Schritt ins Rallye-Auto: Gemeinsam mit der niederösterreichischen Rallycross-Pilotin Nina Spitaler bestreitet sie die Saarland-Pfalz-Rallye. Der „Krone“ verrät sie vorab, welche Herausforderungen dabei auf sie warten ...