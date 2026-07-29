Wieso die Austria auf 27.000-Euro-Mann verzichtete

Ring frei für die neue Regionalliga Süd! Ab Freitag rollt der Ball für die Kärntner Vereine. Die „Krone“ nahm die acht Teams aus dem südlichsten Bundesland genau unter die Lupe – mit dabei: Ein wankender Riese, Dinosaurier, Fahrstuhlteam, beständige Männer, eine Schüler-Truppe, Integrationsmeister, Grenzgänger und Seekicker . . .