Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt

Essiggurkerl aus Indien

Besonders auffällig ist die Situation bei den Eigenmarken der Handelsketten: Von 40 überprüften Produkten wiesen gerade einmal fünf Österreich als Ursprungsland klar aus. 31 Eigenmarken-Gurkerl kamen ganz ohne Herkunftskennzeichnung ins Regal. Wo Hersteller auf Nachfrage Auskunft gaben, zeigte sich zudem ein klares Bild: In den Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt wurden unter anderem die Türkei, Polen und Deutschland. Bei neun Produkten wurde Indien als Ursprungsland angegeben.