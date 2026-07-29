„Darauf würde ich sicherlich nichts verwetten“

Gut gelaunt und sichtlich gelassen präsentierte sich Dr. Helmut Marko bei der gestrigen Pressekonferenz zu den Red Bull Classics Ende August am Red Bull Ring. Auch nach seinem Rückzug aus dem operativen Geschäft bleibt der Grazer dem Motorsport als Ring-Markenbotschafter erhalten. „Sofern es meine Zeit erlaubt, bin ich bei den Classics mit dabei. In der Pension hat man derartig viel zu tun,“ schmunzelte der Doktor.