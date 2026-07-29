Hielt Joe Biden nicht für Wahlsieger 2020

Vor zwei Wochen hatte der Staatsanwalt mit widersprüchlichen Aussagen und zögerlichen Positionierungen Kritik der Demokratischen Partei auf sich gezogen. So lehnte er zunächst auf mehrfache Nachfrage ab, dass Joe Biden der Sieger der Präsidentschaftswahl 2020 gewesen sei. „Wir haben unzählige verschiedene Wege versucht, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, einfach anzuerkennen, dass Joe Biden der Präsident war“, bedauerte der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Mark Warner. Am Ende der Anhörung im Senat erkannte Clayton Biden dann doch als damals rechtmäßigen Präsidenten an.