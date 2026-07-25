Berlin: Transporter rast bei Pride-Party in Gäste

Der blutige Zwischenfall ereignete sich im Bereich des Brandenburger Tores. Wenig später wurden über Social-Media-Kanäle und auf einem großen Bildschirm beim Brandenburger Tor die Teilnehmer aufgefordert, die Siegessäule und den Tiergarten zu meiden. „Verlasst das Gelände Richtung Hauptbahnhof!“, lautete der Aufruf der Veranstalter. Die Polizei sprach laut bild.de von einem „Massenanfall von Verletzten“. Eine Person erlag wenig später ihren schweren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei mussten 14 Menschen medizinisch versorgt werden.