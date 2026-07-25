Toter und Verletzte
Berlin: Transporter rast bei Pride-Party in Gäste
Hunderttausende Menschen sind am Samstag durch die Straßen Berlins marschiert, um im Rahmen des Christopher-Street-Day für die Rechte von LGBTQ-Personen zu demonstrieren. Der traditionelle Marsch verlief friedlich, die Abendveranstaltung musste aber kurz nach 22 Uhr abrupt beendet werden. Ein weißer Transporter war mit hoher Geschwindigkeit in die Menschenmenge gerast. Von einem Toten und zahlreichen Verletzten ist die Rede.
Der blutige Zwischenfall ereignete sich im Bereich des Brandenburger Tores. Wenig später wurden über Social-Media-Kanäle und auf einem großen Bildschirm beim Brandenburger Tor die Teilnehmer aufgefordert, die Siegessäule und den Tiergarten zu meiden. „Verlasst das Gelände Richtung Hauptbahnhof!“, lautete der Aufruf der Veranstalter. Die Polizei sprach laut bild.de von einem „Massenanfall von Verletzten“. Eine Person erlag wenig später ihren schweren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei mussten 14 Menschen medizinisch versorgt werden.
Die Polizei ist mit „starken Polizeikräften im Einsatz“ und fahndet nach möglichen Tatverdächtigen. Augenzeugenberichten zufolge stieg der Lenker des Tatfahrzeugs nach dem Zwischenfall aus dem Auto und rannte davon. Laut bild.de hatte er auch eine Stichwaffe dabei, mit dem er mehrere Passanten angegriffen habe. Auch ein Polizeihubschrauber und die Spezialeinheit GSG 9 wurden hinzugezogen.
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