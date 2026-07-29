Salzburg in „Tabelle der anderen Art“ wieder voran

Hartberger hadern mit Trainingsbedingungen und Social-Media-Aktivitäten

Insgesamt wurden zehn Fragen gestellt, die mit 1 bis 10 Punkten zu bewerten waren – der Mittelwert wird zu Gesamtnoten gerundet. Die Pünktlichkeit der Gehaltsauszahlung wurde ebenso abgefragt wie medizinische Betreuung, angemessene Ausrüstung, die Qualität der Trainingsbedingungen oder auch die Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. So wurden bei Hartberg in erster Linie die Trainingsbedingungen und Social-Media-Aktivitäten bemängelt.