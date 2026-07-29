Salzburg in „Tabelle der anderen Art“ wieder voran

Der FC Red Bull Salzburg steht in der „Tabelle der anderen Art“ der Vereinigung der Fußballer (VdF) wie in den Vorjahren an der Spitze!
Mit 96,7 von 100 möglichen Punkten lagen die „Bullen“ in der Befragung ihrer Profis durch die VdF voran. Auf dem zweiten Platz folgt Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz (89,0) vor Meister LASK (81,2) und dem SK Rapid (80,3). Schlusslicht der Tabelle ist der TSV Hartberg mit 60,8 Zählern.
Hartberger hadern mit Trainingsbedingungen und Social-Media-Aktivitäten
Insgesamt wurden zehn Fragen gestellt, die mit 1 bis 10 Punkten zu bewerten waren – der Mittelwert wird zu Gesamtnoten gerundet. Die Pünktlichkeit der Gehaltsauszahlung wurde ebenso abgefragt wie medizinische Betreuung, angemessene Ausrüstung, die Qualität der Trainingsbedingungen oder auch die Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. So wurden bei Hartberg in erster Linie die Trainingsbedingungen und Social-Media-Aktivitäten bemängelt.
In der 2. Liga erreichte der Bullen-Kooperationsklub Liefering eine Punktezahl von 97,4 Zählern. Austria Salzburg liegt mit 60,8 Punkten auf Rang zwölf von 16 Teams. Die niedrigsten Noten kassierten die zwangsrelegierte Austria Klagenfurt bei der Pünktlichkeit der Auszahlung der Gehälter sowie Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz bei der täglichen medizinischen Betreuung.
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