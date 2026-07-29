Sangare vor Mega-Wechsel: Auch Rapid kassiert mit!

So viel bekommt Rapid

Eine Mega-Summe – damit würde Sangare bei Lens zum Rekordtransfer aufsteigen! Und das freut auch Rapid: Denn Grün-Weiß erhält bei einem Wechsel zwischen 10 und 15 Prozent der Differenz von Verkaufs- minus Einkaufspreis. Es winkt somit eine Summe zwischen vier und sechs Millionen Euro.