Sangare vor Mega-Wechsel: Auch Rapid kassiert mit!

Die Premier League ruft! Bei Frankreichs Vizemeister und Cupsieger RC Lens ist Ex-Rapidler Mamadou Sangare, der letzten Sommer aus Hütteldorf kam, gefragt.
Wie die französische „L'Equipe“ vermeldet, steht Sangare vor einem Wechsel zum FC Brentford. Man befindet sich bereits in „fortgeschrittenen Verhandlungen“, heißt es. Zudem ist die Rede von einer Ablösesumme in der Höhe von 48 Millionen Euro.
So viel bekommt Rapid
Eine Mega-Summe – damit würde Sangare bei Lens zum Rekordtransfer aufsteigen! Und das freut auch Rapid: Denn Grün-Weiß erhält bei einem Wechsel zwischen 10 und 15 Prozent der Differenz von Verkaufs- minus Einkaufspreis. Es winkt somit eine Summe zwischen vier und sechs Millionen Euro.
Crystal Palace lauert
Neben Brentford hat auch Crystal Palace, der Ex-Klub von Oliver Glasner, die Fühler nach dem 24-jährigen Mittelfeldmann ausgestreckt. Dort hat inzwischen Pierre Sage, der ehemalige Trainer von Lens, das Sagen. Grätscht er im letzten Moment doch noch dazwischen?
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