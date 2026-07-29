Erfreuliche Ergebnisse bei Schultaschen-Test

Worauf man achten sollte

Tipps für den Schultaschenkauf: Das Kind sollte mit einer erwachsenen Person verschiedene Modelle mit etwas Gewicht (zum Beispiel Büchern) testen. Die Tasche muss eng am Rücken anliegen, gleichmäßig auf beiden Schultern sitzen und darf weder zu hoch noch zu tief getragen werden, Oberkante etwa auf Schulterhöhe, Unterkante am Becken. Ein Brust- und gegebenenfalls ein Beckengurt sorgen für gute Lastverteilung und entlasten Rücken und Schultern. Mehrere Fächer helfen, den Inhalt richtig zu verteilen: Schwere Gegenstände gehören nah an den Rücken. Helle Farben, reflektierende Flächen und zusätzliche Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Schnallen, Reißverschlüsse und Gurte müssen vom Kind leicht zu bedienen sein.