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Erstes Foto von Dakota Johnson als Marilyn Monroe

Society International
29.07.2026 10:21
Auf dem Foto überrascht „Fifty Shades“-Schönheit Dakota Johnson mit den ikonischen blonden ...
Auf dem Foto überrascht „Fifty Shades“-Schönheit Dakota Johnson mit den ikonischen blonden Locken von Filmlegende Marilyn Monroe.(Bild: Krone-Collage/Genesis)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dakota Johnsons Haare sind für ihre neueste Filmrolle um gefühlt 50 Nuancen heller. Die 36-Jährige verwandelt sich im Film „Flesh Impact“ in Marilyn Monroe und ist im ersten veröffentlichten Bild kaum wiederzuerkennen. 

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Auf dem Foto hat die „Fifty Shades“-Schönheit ihre markanten braunen Haare gegen einen lockigen, blonden Bob eingetauscht. Die Frisur im klassischen Old-Hollywood-Look wird mit rosafarbenem Lippenstift, langen Wimpern und dem berühmten Schönheitsfleck der Monroe oberhalb der Lippe ergänzt.

Marilyn am Höhepunkt ihres Ruhms
Laut einer Pressemitteilung zum Film verkörpert sie „Marilyn auf dem Höhepunkt ihres Ruhms“.

Das Drehbuch zum Kurzfilm stammt von Maggie Gyllenhaal, die auch die Regie führt. Der nur 17 Minuten lange Streifen wird als „Liebesbrief an eine der beständigsten Ikonen der Filmgeschichte“ beschrieben und soll im September beim Filmfestival in Venedig Premiere feiern.

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Was wäre aus Monroe geworden?
Gyllenhaal verriet in der „Vanity Fair“, dass sie vom Schauspiel-Stil der Monroe schon immer fasziniert war: „Er war gleichzeitig komisch, wild und voller Lebensfreude – gemischt mit einer Portion schrecklicher Enttäuschung.“ Weshalb sie sich gefragt habe, was aus Marilyn geworden wäre, „hätte sie weitere 60 Jahre nur für sich selbst gehabt“.

Die Monroe als alte Dame wird in „Flesh Impact“ von Ellen Burstyn (93) verkörpert – „als eine Version von Marilyn, die die Welt nie zu sehen bekam“.

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