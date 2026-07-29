Erstes Foto von Dakota Johnson als Marilyn Monroe

Was wäre aus Monroe geworden?

Gyllenhaal verriet in der „Vanity Fair“, dass sie vom Schauspiel-Stil der Monroe schon immer fasziniert war: „Er war gleichzeitig komisch, wild und voller Lebensfreude – gemischt mit einer Portion schrecklicher Enttäuschung.“ Weshalb sie sich gefragt habe, was aus Marilyn geworden wäre, „hätte sie weitere 60 Jahre nur für sich selbst gehabt“.