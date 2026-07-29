Warum Ketamin so riskant und so gefährlich ist

Ketamin war im Spiel, als eine 31-jährige Welserin beim Stand-up-Paddeln auf der Traun tödlich verunglückte. Dazu kam auch noch Alkohol. Was Ketamin ist, warum die Substanz so reizvoll und so gefährlich ist und wieso das Mixen von legalen und illegalen Drogen so risikoreich ist, erklärt hier ein Experte.
Spätestens seit dem freimütigen Geständnis von Tech-Milliardär Elon Musk über den „gelegentlichen“ Konsum von Ketamin ist das Schmerz- und Narkosemittel in aller Munde. Neu ist es freilich nicht und auch nicht die Tatsache, dass das Medikament als Droge missbraucht wird.
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