Warum Ketamin so riskant und so gefährlich ist

Ketamin war im Spiel, als eine 31-jährige Welserin beim Stand-up-Paddeln auf der Traun tödlich verunglückte. Dazu kam auch noch Alkohol. Was Ketamin ist, warum die Substanz so reizvoll und so gefährlich ist und wieso das Mixen von legalen und illegalen Drogen so risikoreich ist, erklärt hier ein Experte.