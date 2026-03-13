Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Erblindung droht

Glaukom: „Zum Glück wurde es rechtzeitig erkannt“

Gesund Konkret
13.03.2026 16:00
OA Dr. Peter Pfoser, stellvertretender Leiter der Augenabteilung der Barmherzigen Brüder in ...
OA Dr. Peter Pfoser, stellvertretender Leiter der Augenabteilung der Barmherzigen Brüder in Linz, untersucht Reinhard Stütz.(Bild: Krone KREATIV/Moritz Reisinger)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Keine Schmerzen, keine Sehstörungen, keine von außen sichtbaren Veränderungen am Auge – ein Glaukom im Anfangsstadium bleibt oft lange unbemerkt. Gerade das macht diese Augenerkrankung so gefährlich. Denn nicht rechtzeitig behandelt, droht Erblindung. Lesen Sie, wie ein Patient aus Steyr mit „seinem Glaukom“ lebt.

0 Kommentare

Reinhard Stütz aus Steyr lebt seit 30 Jahren mit einem Glaukom („Grüner Star“) und wird seit über 20 Jahren von OA Dr. Peter Pfoser, stellvertretender Leiter der Augenabteilung der Barmherzigen Brüder in Linz, OÖ, begleitet. Anlässlich der Weltglaukomwoche rund um den 12. März klären der Patient und sein Arzt auf. Außerdem verrät der Betroffene seine eigene „Sicht“ auf die Erkrankung.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund Konkret
13.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Frühlingskräuter
Das sind die besten Gesundmacher aus der Natur
Haut im Winter
Was ihr schadet und wie wir sie richtig schützen
Facharzt klärt auf
Zwänge und Panik im Kopf: Ab wann es krankhaft ist
Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
190.444 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.748 mal gelesen
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
155.128 mal gelesen
Außenpolitik
USA: Iran-Führer „entstellt“ ++ Sechs Soldaten tot
1620 mal kommentiert
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1470 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1043 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Gesund Konkret
Krone Plus Logo
Erblindung droht
Glaukom: „Zum Glück wurde es rechtzeitig erkannt“
Mehr Entzündungen
Warum in den Wechseljahren auch die Blase leidet
Erneuerungsprozess
Der Jungbrunnen steckt in jeder einzelnen Zelle
Was Experten empfehlen
Kunstgelenk: Infektionen verringern Haltbarkeit
Krone Plus Logo
Experte warnt:
„Botox und Filler sind keine Kosmetikbehandlungen“

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf