Glaukom: „Zum Glück wurde es rechtzeitig erkannt“

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Keine Schmerzen, keine Sehstörungen, keine von außen sichtbaren Veränderungen am Auge – ein Glaukom im Anfangsstadium bleibt oft lange unbemerkt. Gerade das macht diese Augenerkrankung so gefährlich. Denn nicht rechtzeitig behandelt, droht Erblindung. Lesen Sie, wie ein Patient aus Steyr mit „seinem Glaukom“ lebt.
Reinhard Stütz aus Steyr lebt seit 30 Jahren mit einem Glaukom („Grüner Star“) und wird seit über 20 Jahren von OA Dr. Peter Pfoser, stellvertretender Leiter der Augenabteilung der Barmherzigen Brüder in Linz, OÖ, begleitet. Anlässlich der Weltglaukomwoche rund um den 12. März klären der Patient und sein Arzt auf. Außerdem verrät der Betroffene seine eigene „Sicht“ auf die Erkrankung.
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