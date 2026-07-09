Sonderflüge und Google-Überraschung um Haaland

Ansturm auf Fanartikel: Stunden anstehen für Flaggen und Schals

Während Norwegen-Trikots schon vor der WM ausverkauft waren und auch jetzt wieder ein seltener Fund sind, ist der Ansturm auf alles andere im Landeslook in vollem Gange. Wo es noch Schals und Flaggen gibt, stehen Norweger laut dem Sender NRK teils stundenlang dafür an. Wer diesbezüglich leer ausgeht, durchstöbert demnach Souvenirläden nach anderen Norwegen-Fanartikeln oder häkelt sich den Fischerhut in Nationalfarben eben selbst.