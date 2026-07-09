Sonderflüge und Google-Überraschung um Haaland

Norwegens historisches WM-Viertelfinalduell mit England am Samstag (ab 23 Uhr im sportkrone.at-Liveticker) sorgt im ganzen Land für Begeisterung. Sonderflüge zum Match nach Miami waren umgehend ausgebucht, überall im Land herrscht schier grenzenlose WM-Euphorie! Und rund um Superstar Erling Haaland gab es eine besondere Google-Überraschung.
Allein im Zentrum der Hauptstadt Oslo werden zu einem großen Fußball-Volksfest erneut rund 100.000 Menschen erwartet. Dafür werden mehrere Straßen gesperrt. 22.000 Tickets für ein Public-Viewing-Event in einem Stadion in der Stadt waren am Donnerstag nach Angaben des Veranstalters „innerhalb von Sekunden“ vergriffen, wie norwegische Medien berichteten.
Auch mehrere Sonderflüge von Oslo nach Miami, dem Austragungsort des Viertelfinales, waren umgehend ausgebucht. Damit die Fans nach dem Spiel sicher nach Hause kommen, setzt der Nahverkehr in Oslo mehrere Dutzend zusätzliche Busse ein. „Die wenigsten von uns können nach Hause rudern“, sagte ein Sprecher des Nahverkehrsbetreibers – und bezog sich damit auf das Jubelritual der Norweger.
Seit Wochen „rudern“ Menschen im ganzen Land für ihre Nationalmannschaft auf dem Trockenen – sei es im Parlament, in Kindergärten oder bei Festivals. Sogar Kronprinz Haakon mischte sich nach dem überraschenden Sieg der Norweger gegen Brasilien im WM-Achtelfinale unter die feiernde Menge vor dem Osloer Schloss und ruderte mit. Zum Viertelfinale reist der Thronfolger nach Miami.
Ansturm auf Fanartikel: Stunden anstehen für Flaggen und Schals
Während Norwegen-Trikots schon vor der WM ausverkauft waren und auch jetzt wieder ein seltener Fund sind, ist der Ansturm auf alles andere im Landeslook in vollem Gange. Wo es noch Schals und Flaggen gibt, stehen Norweger laut dem Sender NRK teils stundenlang dafür an. Wer diesbezüglich leer ausgeht, durchstöbert demnach Souvenirläden nach anderen Norwegen-Fanartikeln oder häkelt sich den Fischerhut in Nationalfarben eben selbst.
So euphorisch wie gerade haben viele ihr Land noch nie erlebt. Der Norweger Thor Stenhaug, der eigentlich in London lebt, reist zum Viertelfinal-Volksfest extra nach Hause, wie er dem norwegischen Rundfunk erzählte: „Sonst hätte es sich angefühlt, als wären alle bei einer Geburtstagsparty ohne dich.“
Google-Überraschung um Haaland
Zudem gibt es für alle Fußball-Fans, die bei Google nach Erling Haaland suchen, eine besondere Überraschung. Neben den angezeigten Ergebnissen gibt es einen speziellen Effekt: Einem Trommelgeräusch folgen durchs Bild rudernde Wikinger.
Haaland selbst zeigte sich davon begeistert und ließ auf X wissen: „Eine Sache, die ich heute tun werde: meinen Namen bei Google suchen.“
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