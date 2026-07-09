Noskova fixiert tschechisches Finale gegen Muchova

Volley-Winner im Hechtsprung

Muchova, die allergisch auf Gras ist, behielt gegen Gauff dagegen in einem wahren Thriller im dritten Satz die Oberhand. Speziell im nervenaufreibenden Match-Tiebreak zeigte die 29-Jährige ihr ganzes Können, darunter einen unglaublichen Volley-Winner im Hechtsprung, und spielte Gauff mit einem Lob aus, um sich ihren ersten Matchball zu sichern. Beim Stand von 8:9 hatte sie davor einen Matchball abgewehrt.