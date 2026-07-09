Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Kürzere Ferien heißt länger schwitzen

Wien
09.07.2026 21:05
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sommerferien in ganz Österreich! Die alljährliche Diskussion, ob nicht auch sechs Wochen reichen, findet dieses Jahr interessanterweise kaum statt. Und auch wenn sich jetzt viele wundern oder sogar ärgern: Auch ich halte neun Wochen Sommerferien für eine zu lange Pause. Dies stellt Familien, in denen beide Elternteile arbeiten, vor große Probleme.

Fehlt das Ferienkonzept Großeltern, sieht es in vielen Bundesländern nämlich schlecht mit der Betreuung aus. Meine Schüler, deren Mütter zu Hause sind, finden nach den langen Ferien auch nur schwer in den Schulrhythmus zurück. Sie benötigen einige Wochen, bis ihre Deutschkenntnisse wieder auf dem Stand des vergangenen Juni sind.

Lesen Sie auch:
Für mehr als die Hälfte der Eltern ist die Kinderbetreuung im Sommer die größte Herausforderung 
Großeltern oder teuer
Die größte Sorge in den Ferien: Kinderbetreuung
08.07.2026

 Was mittlerweile allerdings klar ist: Hitzewellen werden sich in den nächsten Jahren häufen, speziell zwischen Juni und August. Kürzere Sommerferien bedeuten demnach längeres Schwitzen in viel zu heißen Schulgebäuden. Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und Übelkeit bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu. Viele kommen nämlich aus überhitzten Wohnungen direkt in ein überhitztes Klassenzimmer.

Wann beginnen wir also, unsere Schulen klimafit zu machen? Egal, ob neun oder sechs Wochen Sommerferien: Österreich muss Zeit und Geld in die Sanierung und Umbauten von Schulgebäuden stecken. Passiert dies nicht, laufen wir Gefahr, schon bald über eine Verlängerung anstatt Verkürzung der Sommerferien zu diskutieren. Für mich wäre das die schlechteste aller Lösungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
09.07.2026 21:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
19° / 27°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
18° / 27°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
17° / 27°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
17° / 27°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
17° / 28°
Symbol wolkig

krone.tv

Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
129.231 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
99.604 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
90.188 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1808 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1190 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1077 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Wien
„Krone“-Kommentar
Kürzere Ferien heißt länger schwitzen
Donauinsel Open Air
Leony als Support-Act für Weltstar Rita Ora
Sport Tv Logo
Derby weckt Erinnerung
Auch ohne Trumps Anruf: „Das passiert nicht mehr!“
Krone Plus Logo
Klage gegen Stadt
Müssen in Wien Männer bald fürs Pinkeln zahlen?
Das ist der Grund
Hofer stellt in Wien Lebensmittel-Zustellung ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf