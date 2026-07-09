Kürzere Ferien heißt länger schwitzen

Sommerferien in ganz Österreich! Die alljährliche Diskussion, ob nicht auch sechs Wochen reichen, findet dieses Jahr interessanterweise kaum statt. Und auch wenn sich jetzt viele wundern oder sogar ärgern: Auch ich halte neun Wochen Sommerferien für eine zu lange Pause. Dies stellt Familien, in denen beide Elternteile arbeiten, vor große Probleme.