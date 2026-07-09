So locken Sie mit Ihren Urlaubsfotos Betrüger an

Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade von Ihrem Urlaub am Meer zurück. Auf Ihren Social-Media-Kanälen finden sich lediglich eine Handvoll Bilder: der Blick auf ein schroffes Kliff, eine Nahaufnahme von fangfrischem Fisch auf dem Teller und die bunten Sonnenschirme des Strandabschnitts. Sie haben weder das Land noch die Stadt erwähnt und komplett auf Geotags verzichtet.