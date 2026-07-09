Leony als Support-Act für Weltstar Rita Ora

Zwischen Aufregung und Dankbarkeit

Der Auftritt auf der Donauinsel bedeutet Leony selbst sehr viel. „Die Konzerte, vor allem in Wien, sind immer etwas ganz Besonderes – und auch diesmal werde ich wie immer alles geben, damit alle eine schöne Zeit haben. Meine Band und meine Tänzerinnen sind dabei und wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen ihren Alltag für einen Moment vergessen und einfach gemeinsam feiern.“

Trotz ihrer langjährigen Bühnenerfahrung sei die Aufregung vor einem Konzert nie ganz verschwunden. „In den ersten Minuten ist da immer unglaublich viel Adrenalin. Wenn ich die Fans in der ersten Reihe sehe, ist das einfach ein wunderschönes Gefühl. Ich liebe es, einfach Musik zu machen. Das größte Gefühl ist für mich Dankbarkeit, dass ich dieses Leben führen darf.“