Leony als Support-Act für Weltstar Rita Ora

Die deutsche Popsängerin Leony steht am 23. Juli als Support-Act von Rita Ora beim Donauinsel Open Air auf der Bühne. Mit der „Krone“ sprach sie über ihren Auftritt, ihre Liebe zum Wiener Naschmarkt und warum sie gerade Griechisch lernt ...
Spätestens seit ihrem Hit „Remedy“ aus dem Jahr 2021 und ihrer Juryteilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ zählt Sängerin Leony zu den bekanntesten deutschen Gesichtern der Popbranche.
Nach zahlreichen Konzerten und Sommershows wartet auf die 29-Jährige nun der nächste große Live-Moment: Am 23. Juli steht sie beim Donauinsel Open Air als Support von Weltstar Rita Ora auf der Bühne. „Ich freue mich, ich finde, sie ist eine klasse Frau und sehr inspirierend“, schwärmt sie im „Krone“-Gespräch. Kennengelernt habe sie den Weltstar zwar noch nicht, das soll sich aber vielleicht backstage ändern: „Das Schöne an Festivals und Open Airs ist ja, dass man sich den Backstagebereich mit vielen anderen Acts teilt. Ich hoffe sehr, dass wir uns kennenlernen und ein bisschen miteinander plaudern können.“
Zwischen Aufregung und Dankbarkeit
Der Auftritt auf der Donauinsel bedeutet Leony selbst sehr viel. „Die Konzerte, vor allem in Wien, sind immer etwas ganz Besonderes – und auch diesmal werde ich wie immer alles geben, damit alle eine schöne Zeit haben. Meine Band und meine Tänzerinnen sind dabei und wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen ihren Alltag für einen Moment vergessen und einfach gemeinsam feiern.“
Trotz ihrer langjährigen Bühnenerfahrung sei die Aufregung vor einem Konzert nie ganz verschwunden. „In den ersten Minuten ist da immer unglaublich viel Adrenalin. Wenn ich die Fans in der ersten Reihe sehe, ist das einfach ein wunderschönes Gefühl. Ich liebe es, einfach Musik zu machen. Das größte Gefühl ist für mich Dankbarkeit, dass ich dieses Leben führen darf.“
Naschmarkt-Fan
In ihrer langjährigen Karriere hatte Leony viele Highlights, doch der größte Höhepunkt ihrer Karriere war für sie der offizielle EM-Song „Fire“ gemeinsam mit OneRepublic und Meduza. „Allein die Produktion war unglaublich – nach Miami fliegen, OneRepublic kennenlernen und dann beim Finale vor 75.000 Menschen im Stadion auftreten. Wenn ich heute Videos davon sehe, fühlt es sich manchmal an, als würde ich jemand anderem zuschauen.“
Zu einer großen Popshow gehören für Leony aber längst nicht nur Musik, sondern auch die passenden Outfits. „Da steckt ganz viel von mir drin – aber auch viel Teamarbeit“, erzählt sie. Gemeinsam mit ihrer Stylistin probiere sie immer wieder neue Trends und Looks aus. „Auf der Bühne ist das wie ein kleines Alter Ego. Aber es bleibt trotzdem immer authentisch.“
Abseits der bevorstehenden Show freut sich die Bayerin mindestens genauso einfach nur auf die Hauptstadt: „Ich liebe Österreich und bin Fan vom Naschmarkt – wir müssen dort einfach immer hin und kaufen Snacks, die wir dann im Tourbus gemeinsam essen.“ Für ihre Band sei das mittlerweile ein fixes Ritual geworden.Doch wenn wir schon beim Reisen sind, nicht nur Österreich hat es der Sängerin angetan. Privat spielt Griechenland eine immer größere Rolle, wir wollten wissen warum: „Ich verbringe viel Zeit in Griechenland, weil ich die Kultur liebe, deswegen lerne ich inzwischen auch Griechisch.“ Und wie läuft es? „Na ja, super“, lacht sie.
Umzug geplant
Überhaupt scheint sich aber bei ihr auch privat einiges zu verändern. Zwar lebt sie derzeit noch in Berlin, doch lange wohl nicht mehr. „Ich glaube, meine Zeit in Berlin geht langsam zu Ende“, verrät sie. Wohin es sie verschlagen wird, weiß sie selbst noch nicht. Derzeit verbringe sie wieder viel Zeit bei ihrer Familie in Bayern. „Früher hätte ich mir nie vorstellen können, wieder mehr aufs Land zu ziehen. Aber je turbulenter mein Leben wird, desto mehr genieße ich diesen Ausgleich.“
Wer Rita Ora, Leony und Milow live erleben möchte, kann sich unter www.oeticket.com noch Tickets für das Donauinsel Open Air sichern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.