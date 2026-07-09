Sicherheitschecks: Ball liegt jetzt bei Parlament

Neuer Gewaltfall belastet die FPÖ

Beim neuesten Fall geht es um eine Gewaltattacke vor dem Parlament. Für Aufsehen sorgt ein Video, das laut der Plattform „Stoppt die Rechten“ ein Mitglied der Identitären Bewegung zeigt, das an dem Vorfall in Leoben – wie berichtet – beteiligt gewesen sein soll. Der gefilmte Übergriff auf einen Passanten soll sich im September 2025 vor dem Parlament ereignet haben. Auf dem Video zu sehen ist auch jener Mann, der zu diesem Zeitpunkt parlamentarischer Mitarbeiter eines blauen Abgeordneten gewesen ist. An der Gewalttat selbst soll er jedoch nicht beteiligt gewesen sein.