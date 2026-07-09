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Gegen Ukraine-Klub

Salzburg beendet Trainingslager mit Sieg

Sport
09.07.2026 19:18
Edmund Baidoo (li.) leitete mit seinem Treffer zum 1:0 den Sieg gegen Kharkiv FC ein
Edmund Baidoo (li.) leitete mit seinem Treffer zum 1:0 den Sieg gegen Kharkiv FC ein(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
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Von Christoph Kolland

Red Bull Salzburg beendet das Trainingslager in Flachau mit einem Erfolgserlebnis. Das Team von Trainer Danny Röhl setzte sich gegen Kharkiv FC aus der Ukraine mit 4:0 durch. Kommenden Mittwoch wartet ein Doppel-Test.

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Fußball-Bundesligist Red Bull Salzburg hat das Trainingslager in Flachau mit einem Sieg beendet. Gegen den ukrainischen Klub Kharkiv FC konnten sich die Bullen verdient mit 4:0 durchsetzen. Der neue Trainer Danny Röhl ist damit noch ungeschlagen, hat nach Siegen gegen Seekirchen, Gornik Zabrze und Kharkiv FC noch eine weiße Weste.

Bis zur 29. Spielminute war es ein offener Schlagabtausch. Dann konnten die Ukrainer eine Hereingabe nicht sauber klären, Edmund Baidoo kam aus rund 15 Metern zum Abschluss und versenkte den Ball. Zehn Minuten später machte es ihm Nikolas Veratschnig (39.) gleich und traf zum 2:0.

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Mit elf frischen Spielern ging es in der zweiten Hälfte in einer ähnlichen Tonart weiter. Gaoussou Diakite (51.) erhöhte auf 3:0. Danach konnte sich Goalie Nikola Sarcevic (für Christian Zawieschitzky gekommen) auch einmal auszeichnen. Kurz vor Schluss (86.) setzte Neuzugang Dominik Schmid mit einem abgefälschten Schuss den Schlusspunkt zum 4:0. 

„Man hat in der einen oder anderen Situation gesehen, dass wir schwere Beine hatten. Aber wir haben beide Hälften 2:0 gewonnen“, resümierte Bullen-Coach Danny Röhl im Anschluss.

Am kommeden Mittwoch wartet auf Salzburg ein Doppel-Test. Um 15 Uhr geht es in Anif gegen Gamba Osaka (Jp), um 18.30 Uhr gegen Basaksehir (Tur) im Nonntal. Wie auch gegen Kharkiv wird gegen diese beiden Gegner Justin Omoregie ebenfalls zuschauen müssen. Der Mittelfeldspieler erlitt eine Muskelverletzung und fällt einige Wochen aus. „Er hat natürlich auch eine Historie. Es ist wichtig, dass wir ihn stabil bekommen.“ Indes könnte Tim Drexler, ebenfalls Muskelverletzung, in zwei bis drei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Testspiel: Red Bull Salzburg – Kharkiv FC 4:0 (2:0). Torfolge: 1:0 (29.) Baidoo. 2:0 (39.) Veratschnig, 3:0 (51.) Diakite, 4:0 (86.) Schmid. – Red Bull Salzburg (4-3-3): Zawieschitzky (46. Sarcevic); Veratschnig (46. Lainer), Boma (46. Morgalla), Chase (46. Zabransky), Krätzig (46. Schmid); Kitano (46. Diabate), Mazurek (46. Kawamura), Barry (46. Diakite); Baidoo (46. Aguilar, 72. Bischoff), Vertessen (46. Daghim), Redzic (46. Camara, 72. Matijasevic).

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