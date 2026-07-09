Salzburg beendet Trainingslager mit Sieg

Mit elf frischen Spielern ging es in der zweiten Hälfte in einer ähnlichen Tonart weiter. Gaoussou Diakite (51.) erhöhte auf 3:0. Danach konnte sich Goalie Nikola Sarcevic (für Christian Zawieschitzky gekommen) auch einmal auszeichnen. Kurz vor Schluss (86.) setzte Neuzugang Dominik Schmid mit einem abgefälschten Schuss den Schlusspunkt zum 4:0.

„Man hat in der einen oder anderen Situation gesehen, dass wir schwere Beine hatten. Aber wir haben beide Hälften 2:0 gewonnen“, resümierte Bullen-Coach Danny Röhl im Anschluss.